Nach den starken Verlusten am Vortag dürfte der DAX am letzten Handelstag der Woche mit einem Plus starten. Die Indikationen sehen den deutschen Leitindex im Bereich von 15.480 Punkten und damit 180 Zähler als zum Tief am Donnerstag. DER AKTIONÄR rät angesichts dieser Auf-und-Ab-Entwicklung zu einem Spezialprodukt.Der DAX hatte am Donnerstag zwischenzeitlich mehrere Unterstützungen gerissen und war im Tief auf 15.304 Punkte gefallen. Es drohte ein Absturz in Richtung 15.000. Doch in diesem Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...