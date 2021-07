Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, sind am Vortag erneut an der Unterstützungslinie im Tageschart angekommen. Es bietet sich eine Long-Chance! Zuvor sind die Aktien von Leoni hier bereits mehrfach wieder nach oben abgeprallt. Es könnte nun wie bereits zuvor zu einem erneuten Hochlauf zum Widerstand im Bereich von 15,70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...