Einen klaren Rückgang musste der heimische Markt hinnehmen, der ATX musste um 1,5% nachgeben. Auch in Wien belasteten die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus, steigende Infektionszahlen in den letzten Tagen erhöhten in den Augen vieler Investoren die Gefahr, dass die derzeit geltenden Beschränkungen bestehen bleiben und im schlimmsten Fall sogar noch verstärkt werden könnten. Der Abwärtsschub erfasste Titel aus allen Branchen, weiter schwer unter Druck blieben die Ölwerte, Schoeller-Bleckmann verzeichnete das nächste deutliche Minus von 4,7% und war wieder einmal der schwächste Wert des Tages, die OMV musste 1,8% abgeben. Der gestern veröffentlichte Quartalsbericht des Konzerns lieferte in diesem Umfeld keine ...

