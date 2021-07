Der Elektroautohersteller, der von VOLVO CAR AB und seinem Eigentümer Zhejiang Geely Holding kontrolliert wird, befindet sich Gerüchten zufolge in Gesprächen, um durch eine Fusion mit dem SPAC GORES GUGGENHEIM an die Börse zu gehen. Der Wertmaßstab dürfte bei rund 10 Mrd. $ liegen. Der SPAC nahm bei seinem Börsengang im März 800 Mio. $ ein. SPAC-Deals waren zuletzt wenig erfolgreich. Für eine abschließende Bewertung fehlen die notwendigen Details. Fest steht aber: Polestar ist ein weiterer ernstzunehmender Rivale für E-Auto-Pionier TESLA. Der schwächelt vor allem in China. Einerseits, weil der gesamte Automarkt nach jüngsten Daten vom Juni mit 3,5 % im Monatsvergleich rückläufig war, vor allem aber, weil man im E-Auto-Geschäft Marktanteile verliert.



