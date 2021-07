Bei Amazon haben die Bullen das Ruder übernommen. Die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten setzte am Donnerstag ihre Rallye fort und kletterte ein Prozent auf 3.731,41 Dollar. AKTIONÄR-plus-Leser können sich freuen: Sie liegen mit dem Trading-Tipp vom Montag bereits 15 Prozent im Plus.Bei Amazon ist der Knoten geplatzt - endlich. Nach dem Break aus dem zähen Seitwärtstrend gibt die Aktie Gas und markiert nun Rekordhochs am laufenden Band. Geht es in diesem Tempo weiter, steht in der kommenden ...

