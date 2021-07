Saarbrücken / Jena (ots) - Ein neues Kapitel im Kampf gegen den Schlaganfall wird heute für die Versicherten im Südwesten aufgeschlagen. Die IKK Südwest bietet gemeinsam mit der Firma Preventicus ein Präventionsprogramm an, das Schlaganfälle vermeiden kann, indem es zum ersten Mal systematisch nach Hinweisen von unentdecktem Vorhofflimmern sucht und Betroffene zügig in die ärztliche Versorgung bringt.Das Neue daran: In diesem Programm arbeiten Krankenversicherungen und Kardiologen eng zusammen, damit Versicherte ihre Vorsorge selbst in die Hand nehmen können. Herzstück ist die klinisch geprüfte App Preventicus Heartbeats, die Vorhofflimmern mit einem positiven Vorhersagewert von 99 Prozent erkennen kann. Sie wird den Teilnehmern kostenlos von der IKK Südwest zur Verfügung gestellt und ist zugleich Messinstrument und Wegweiser durch das Programm. Bei Anzeichen auf Vorhofflimmern vermittelt die App den Betroffenen innerhalb von vierzehn Tagen einen Termin bei einem teilnehmenden Kardiologen in ihrer Nähe. Dort erhalten sie eine sichere Diagnose und die passende Therapie, die ihr Schlaganfall-Risiko entscheidend senkt.Vorhofflimmern ist eine, bei älteren Menschen, weit verbreitete Herzrhythmusstörung und erhöht das Risiko einen Schlaganfall zu erleiden. "Das Tückische an Vorhofflimmern ist, dass es ohne Symptome oder nur sporadisch auftreten kann. Viele bemerken es nicht und können ihr Schlaganfall-Risiko nicht einschätzen," sagt Dr. Thomas Hübner, Gründer und Geschäftsführer von Preventicus und ergänzt: "Deshalb haben wir die App in ein Präventionsprogramm integriert, das als Versicherungsleistung möglichst viele Betroffene erreicht."Die IKK Südwest startet das Präventionsprogramm nun weiträumig und lädt alle Versicherten über 65 Jahren zur Teilnahme ein. Darüber hinaus können auch Versicherte ab einem Alter von 55 Jahren teilnehmen, wenn sie bereits Vorerkrankungen haben, die Vorhofflimmern begünstigen.Pressekontakt:Preventicus GmbHDagmar Elsholz0172 - 4199926dagmar.elsholz@preventicus.comPreventicus.comIKK SüdwestMichael Bröhl0681 - 38762003michael.broehl@ikk-sw.deOriginal-Content von: Preventicus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121571/4963966