Morbid-Marketing-Brainstorming in Wien - Auf neue Business-Ideen kommen, wo sonst alle Hoffnung endet: am Friedhof

Wien (pts003/09.07.2021/09:10) - Ideen brauchen Raum. Egal wie, egal wo. Genau das hat sich Marketing-Fachmann und Werbetherapeut Alois Gmeiner gesagt, als er die Idee des Morbid-Marketing-Brainstorming ins Leben gerufen hat. Er sagt: "Unternehmer kommen kaum raus aus dem Alltagstrott. Hocken Tag für Tag im Büro, Betrieb, Restaurant oder im eigenen Hotel. Dabei brauchen neue Ideen und Innovation vor allem eines: Perspektivenwechsel. Genau den verschaffe ich meinen Klienten beim Morbid-Marketing-Brainstorming-Walk durch einen der berühmten Friedhöfe in Wien. Zeit und Muße, um Problemen im Marketing und im Verkauf im eigenen Unternehmen auf die Spur zu kommen und neue Ideen zu entwickeln. Aber auch, um den Ort als eine Art Memento Mori auf sich wirken zu lassen. Denn Vergänglichkeit gehört zum Business wie das Amen im Gebet! Die eigene Business-Gesundheit möglichst lange zu erhalten, das habe ich mir als Werbetherapeut auf die Fahnen geschrieben."

Neue Ideen zulassen, neue Wege in der Vermarktung gehen und Strategien im Brain-Sparring durchdenken. Das ist das ungewöhnliche Angebot, das nicht nur in Wien, sondern auch in jeder anderen Stadt genutzt werden kann. "Friedhöfe und inspirierende Locations gibt es schließlich zur Genüge, man muss sie nur als solche erkennen und für sich nutzen", so Gmeiner, der bereits auf eine 25-jährige Erfahrung als Werbefachmann und Sachbuchautor zurückblicken kann.

Alleine oder gemeinsam - aber nur nicht einsam

Das Brainstorming-Retreat kann alleine mit dem Werbetherapeuten, als echtes 1:1 Manager-Sparring vereinbart werden, aber auch als gemeinsame Kreativ-Exkursion mit den eigenen Mitarbeitern, dem Verkauf- oder Führungsteam. "Nur nicht einsam in sich hineingrübeln. Sparring bedeutet, sich mit Querdenkern messen. Neue Gedanken können nur entstehen, wenn es neue und ungewöhnliche Eindrücke gibt. 'Anders als die anderen', das ist mein Motto. Die Welt verändert sich rapide, wir müssen es auch, sonst werden wir und unser Business begraben."

