Hochdorf (ots) - Die blue office ag www.blue-office.ch bietet ihren Kunden mit ihrem langjährigen Partner der WORTMANN AG eine gesetzeskonforme und zuverlässige Cloud-Lösung. Die Infrastrukturleistungen der Terra Cloud von WORTMANN kann wahlweise in der Schweiz (Winterthur) oder in Deutschland (Hüllhorst) gehostet werden.WORTMANN ist für den Betrieb der Serverinfrastruktur verantwortlich. Auch Transaktionsleistungen können direkt aus dem Terra Cloud-Center bereitgestellt werden. Um das blue office®-WORTMANN-Cloud-Gesamtpaket zu nutzen, wird lediglich ein Internetzugang benötigt.Für 1. Januar 2022 wird in der Schweiz das revidierte Datenschutzgesetz erwartet. Mit der Entscheidung für eine neue ERP Softwarelösung aus der Cloud stellt sich deshalb für viele Mittelständler schon heute die Frage nach dem Aufbewahrungsort ihrer Daten, um auch den Bestimmungen des zukünftigen Datenschutzgesetzes zu entsprechen. Mit dem Terra Cloud-Standort in Winterthur bietet die blue office ag ihren Kunden darauf die passende Antwort."Als professionelle Partner begleiten wir KMU auf ihrem digitalen Weg. Mit einer blue office® Cloud-Anwendung hat ein Unternehmen eine technisch sichere, vertrauenswürdige Lösung und hohen Schutz vor Datendiebstahl und Datenverlust.", sagt Moritz Neuschütz, CEO der blue office ag.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Über die WORTMANN AG:Die WORTMANN AG www.wortmann.de mit Sitz in Hüllhorst, Nordrhein-Westfalen gehört mit ca. 1 Mrd. EUR Umsatz zu den erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT-Unternehmen. Als Distributor und Hersteller bedient die WORTMANN AG mit ca. 700 Mitarbeitern rund 15.000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa.Die Eigenmarke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150835/4963990