HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 50 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der jüngsten Aufstockung des Personals dürfte die Produktivität des Software-Anbieters im zweiten Halbjahr aber wieder an Dynamik gewinnen./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

