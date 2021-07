Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Standardization Group for Embedded Technologies e.V. (SGET) wurde am 08. Juni Vorstandswahl abgehalten. Die Vereinigung wählte einen neuen Vorsitzenden und bestätigte vier Vorstandsmitglieder in ihrem Amt. Die Vorstandswahl wird alle drei Jahre abgehalten. In den nächsten drei Jahren werden die folgenden Mitglieder die Interessen der Mitglieder vertreten: Ansgar Hein (unabhängig) als Vorsitzender, Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...