Für die nötige Impulse sorgen gleich zwei Wortmeldungen, eine seitens der Royal Bank of Canada und eine seitens der Berenberg Bank. Letztere weckt dabei Dividendenfantasien, wie es in Händlerkreisen heisst. Für die Zurich-Aktien geht es im heimischen Handel zeitweise 1,04 Prozent auf 363,80 Franken nach oben. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...