In einer weiteren Säule sollen künftig Digitalkonzerne wie Amazon, Apple, Facebook und Co nicht nur in ihrer Heimat Steuern zahlen, sondern auch dort wo sie gute Geschäfte machen aber kaum besteuert werden. Heimische Experten orten vor allem beim zweiten Punkt "noch viele Fragezeichen". Das Steueraufkommen in Österreich dürfte insgesamt steigen. "Es ist natürlich eine Abkehr von bisherigen Steuerprinzipien", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...