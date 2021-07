MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Die Aussicht auf eine Verzögerung der Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch den Elektronikhändler wertet Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie zwar als eine schlechte Nachricht. Die Angelegenheit belaste die Aktien schon lange Zeit. Am Ende dürfte der Deal aber wohl über die Bühne gehen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

