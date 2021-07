Boston (www.anleihencheck.de) - Reflation, Wiedereröffnung und etwas Druck auf lange Laufzeiten sorgten für einen holprigen Weg für Anleihen in der ersten Hälfte des Jahres 2021, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Während die Coronavirus-Delta-Variante einen Schatten auf die Stimmung geworfen habe, sei der Markt ziemlich widerstandsfähig geblieben. Unser Ausblick ist immer noch optimistisch - wenn auch mit einem Kern an Vorsicht, so die Experten von State Street Global Advisors. In diesem Zusammenhang sähen die Experten von State Street Global Advisors Wandelanleihen als eine Möglichkeit, die nächste Phase des Zinszyklus zu meistern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...