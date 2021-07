FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 105 (94) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 915 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BUNZL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2750 (2650) PENCE - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 340 (325) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9500 (9200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 256 (225) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 500 (478) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3265 (3256) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3430 (3270) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2475 (2135) PENCE - JEFFERIES CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 650 (655) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 150 (230) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 990 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RESUMES RICARDO WITH 'BUY' - TARGET 530 PENCE - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1050 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 205 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1490 (1270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2810 (2780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1650 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 50 (40) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1270 (1170) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 725 (750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (6800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3015 (2915) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 890 (810) PENCE - 'BUY'



