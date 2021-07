Heute im gabb: Um 11:51 liegt der ATX TR mit +1.27 Prozent im Plus bei 6866 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +3.96% auf 36.75 Euro, dahinter AT&S mit +3.58% auf 39.1 Euro und Wienerberger mit +1.77% auf 33.34 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15529 (+0.70%, Ultimo 2020: 13719). - Agrana feiert 30er an der Börse: Interview mit Company Builder Johann Marihart, der von A bis (fast) Z dabei war- Aktienturnier: So sieht virtuell das Achtelfinale aus- Arge Parallelität zwischen Erste Group, Bawag und RBI- startup 300 freut sich über Blockpit- PIR-News: Wienerberger, Palfinger- Unser Robot sagt: Warimpex, Semperit, SBO auffällig, Andreaas Gerstenmayer führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 9.7.: Das immer noch bestehende ...

