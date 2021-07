Städtische Immobiliengesellschaften wollen gemeinsam den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in der Hansestadt beschleunigen. Der Hamburger Senat hatte kurz vor dem Jahreswechsel eine Photovoltaik-Pflicht beschlossen, die für Neubauten ab 2023 greift.Hamburg war eines der ersten Bundesländer, das eine Photovoltaik-Pflicht beschlossen hat. Ab 2023 soll die Verpflichtung für Neubauten gelten und ab 2025 für Bestandsgebäude. Die Hansestadt will dabei offensichtlich bei seinen öffentlichen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen. So haben in dieser Woche die Sprinkenhof GmbH, die gewerbliche Immobiliengesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...