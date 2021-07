NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Andreas Willi prognostizierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche eine starke Berichtssaison der Unternehmen. Mit Blick auf deren Umsätze gebe es hinsichtlich der Schätzungen Aufwärtspotenzial, mehr noch bei der Profitabilität. Beim Spezialisten für Lichttechnik könnte allerdings die Knappheit bestimmter Komponenten Umsatz und Margen belasten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 20:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821392

