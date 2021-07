Baidu - Chancen zu beiden Seiten

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des chinesischen Onlinekonzerns Baidu bemühen sich an den aktuellen Jahrestiefs um eine Stabilisierung. Allerdings ist das Chartbild sichtlich angeschlagen und könnte noch weitere Abschläge bereithalten. Allerdings sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben.

Nachdem die Baidu-Aktie bei 82,00 US-Dollar im März letzten Jahres ihren vorläufigen Tiefpunkt markiert hatte, ging es steil aufwärts, insbesondere die Rallyebeschleunigung Ende 2020 Anfang 2021 auf 354,82 US-Dollar überraschte so manchen Anleger. Diese Übertreibung wurde in den folgenden Monaten wieder abgebaut und führte auf das Unterstützungsniveau um 174,05 US-Dollar abwärts. Dort versucht sich Baidu nun an einer Stabilisierung, die Kursmuster könnten ein solches Szenario jedoch nicht hergeben und weitere Abschläge bereithalten. Noch aber ist das letzte Wort nicht gesprochen, ein entscheidender Faktor ist der Wochenschlusskurs.

Bullen müssen bald ran

Auf dem aktuellen Kursniveau ergeben sich zwei mögliche Szenarien. Die Aufwärtsvariante würde bei einer nachhaltigen Stabilisierung per Wochenschlusskurs oberhalb von 174,05 US-Dollar Kurspotenzial zurück an 191,71 und ggf. 205,00 US-Dollar erlauben freizusetzen. Das bärische Szenario sieht dagegen bei einem nachhaltigen Bruch der aktuellen Jahrestiefs weiteres Korrekturpotenzial auf die zentrale Unterstützungszone zwischen 147,38 und 155,50 US-Dollar vor. Spätestens an dieser Stelle sollten sich wieder Käufer blicken lassen, damit die Aktie anschließend eine Erholungsbewegung vollziehen kann. Anderenfalls könnte es sogar noch zu weitaus tieferen Abschlägen kommen.

Widerstände: 178,78; 182,60; 191,55; 209,17; 213,61; 228,53 US-Dollar

Unterstützungen: 174,05; 168,63; 164,77; 161,00; 155,50; 151,63 US-Dollar

