Memphis, Tennessee (USA) (ots) - Das U.S. Cotton Trust Protokoll begrüßt die neuen Mitglieder Levi Strauss & Co., eines der bekanntesten Jeans-Unternehmen weltweit, und seine Traditionsmarken Levi's®, Dockers®, Denizen® by Levi's® und Signature by Levi Strauss & Co. .Über 90 Prozent der Produkte von Levi Strauss & Co. basieren auf Baumwolle. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, für seine Produkte zu 100 Prozent nachhaltigere Baumwolle zu verwenden. Der Schwerpunkt der Initiative liegt darauf, den Wasserverbrauch zu senken, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden herunterzufahren. Das Unternehmensetzt sich damit für eine nachhaltigere und stabilere Baumwollbeschaffung ein. Die Mitgliedschaft ist Teil einer allgemeinen Unternehmensstrategie, die den Hersteller zu einer umweltverträglicheren Produktstrategie führen soll, die sich stärker an der Kreislaufwirtschaft orientiert."Für Levi Strauss & Co. sind Qualität und Nachhaltigkeit der verwendeten Baumwolle entscheidende Geschäftsfaktoren. Für unsere Kunden sind diese Aspekte wichtige Kaufargumente.", so Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer von Levi Strauss & Co. "Die Mitgliedschaft im U.S. Cotton Trust Protocol ist für uns ein wichtiger Schritt. Die Partnerschaft bringt uns unserem Ziel näher, zu 100 Prozent nachhaltiger angebaute Baumwolle zu verwenden."Das Trust Protocol unterstützt Levi Strauss & Co., indem es verifizierte Daten zu nachhaltigen Prozessen im amerikanischen Baumwollanbau liefert. Darüber hinaus gibt die Vereinigung ihren Mitgliedern Zugriff auf im Jahresverlauf gesammelte Daten zu wichtigen Messgrößen. Hierzu zählen neben dem Wasserverbrauch auch Treibhausgasemissionen, der Energieverbrauch, der verbrauchte Bodenkohlenstoff, der Bodenverlust und die Effizienz der Landnutzung. Das Tool bietet seinen Mitgliedern dank der Blockchain-Technologie von TextileGenesis volle Transparenz in der Lieferkette."Levi Strauss & Co. ist eine weltweit anerkannte und respektierte Marke. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen als Mitglied begrüßen zu dürfen.", sagte Dr. Gary Adams, Präsident des U.S. Cotton Trust Protocol. "In den letzten 35 Jahren hat die US-Baumwollindustrie die Auswirkungen der Branche auf die Umwelt erheblich eingedämmt. Das Trust Protocoll orientiert sich an den nationalen Zielen für 2025, um diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Als Mitglied erhält Levi Strauss & Co. Daten, die sich auf die landwirtschaftlichen Aktivitäten vor Ort beziehen. Diese Informationen helfen den Mitgliedern, ihre Nachhaltigkeitsstrategien weiter auszubauen und ihre Ziele in der Baumwollbeschaffung zu erreichen."Zum Trust Protocol sind seit seiner Einführung im Jahr 2020 mehr als 450 Mitglieder dazugestoßen, darunter die unterschiedlichsten Marken, Einzelhändler, Spinnereien und Hersteller. Dazu gehört die Gap Inc. mit ihrer Kollektion an zweckorientierten Lifestyle-Marken namensOld Navy, Gap, Banana Republic und Athleta, sowie der internationale Bekleidungshersteller Gildan. Daneben hat das Trust Protocol auch die britischen Einzelhändler Tesco und als Mitglieder aufgenommen. Ein weiterer Meilenstein beim Ausbau der Mitgliederbasis des Trust Protocol: In Kürze schließen sich die ersten zehn US-amerikanischen Spinnereien der Initiative an, sowie die ersten Mitglieder in Lateinamerika.Das U.S. Cotton Trust Protocol richtet sich nach den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die Vereinigung ist durch Textile Exchange und das Forum for the Future anerkannt. Sie ist Teil der Sustainable Apparel Coalition, der Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge sowie der Initiativen Cotton 2040 und Cotton Up.Über das U.S. Cotton Trust ProtocolIn der heutigen Zeit stehen die Lieferketten immer stärker unter Beobachtung, während die Nachfrage nach Transparenz steigt. Vor diesem Hintergrund möchte das U.S. Cotton Trust Protocol die Standards für einen nachhaltigeren Baumwollanbau definieren. Die Vereinigung will mit quantifizierbaren und überprüfbaren Zielen und Messungen zu einer verantwortungsvollen Baumwollproduktion beitragen und die Kennzahlen des nachhaltigen Anbaus kontinuierlich nach oben korrigieren.Das Trust Protocol unterstützt und überprüft den Fortschritt der amerikanischen Baumwollbranche durch eine ausgeklügelte Datenerfassung und die Überprüfung durch unabhängige Dritte. Das Trust Protocol ist eine Garantie für alle Marken und Einzelhändler, die sich für entsprechende Produkte entscheiden. Es gibt ihnen die Gewissheit, dass die Baumwollfasern in ihrer Lieferkette aus einem nachhaltigeren Anbau stammen und geringere ökologische und soziale Risiken aufweisen. Die Initiative gibt den Marken und Einzelhändlern Zugang zu US-Baumwolle mit Nachhaltigkeitsnachweisen, überprüft durch Field to Market, gemessen über den Fieldprint Calculator und verifiziert durch Control Union Certifications.Der Aufsichtsrat des U.S. Cotton Trust Protocol besteht aus unterschiedlichen Stakeholdern. Er setzt sich zusammen aus Vertretern von Marken und Einzelhändlern, Mitgliedern der Zivilgesellschaft und unabhängigen Nachhaltigkeitsexperten, sowie Fachleuten aus dem Baumwollanbau. Hierzu zählen Produzenten, Entkörnungsbetriebe, Händler, Großhändler, Genossenschaften, Spinnereien und Baumwollsamen-Werke.Über Levi Strauss & Co.Levi Strauss & Co. ist eines der größten Marken-Bekleidungsunternehmen der Welt und ein weltweit führender Anbieter von Jeansbekleidung. Das Unternehmen entwirft und vertreibt Jeans, Freizeitkleidung und entsprechendes Zubehör für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co. und Denizen®. 