Die Österreichische Post AG hat Freitagnachmittag in einer Aussendung bestätigt, dass es Gespräche ihrer Tochtergesellschaft bank99 mit der ING hinsichtlich deren Privatkundengeschäft in Österreich gebe. Die niederländische ING Bank hatte im März bekanntgegeben, sich bis Jahresende aus dem Privatkundengeschäft in Österreich zurückzuziehen.Damals hatte die Bank in Österreich laut eigenen Angaben rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...