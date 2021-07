DGAP-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

VOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das 1. Halbjahr 2021



09.07.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das 1. Halbjahr 2021 Die Auslieferungen an Kunden des Volkswagen Konzerns erholten sich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres weiter stark und führten zu einem jeweils sehr hohen Umsatz sowie operativen Ergebnis. Auch der ausgewiesene Netto-Cash-flow im Automobilgeschäft entwickelte sich sehr positiv. Die Beeinträchtigung aus dem Engpass an Halbleitern hat sich verschoben und wird eher zu Beeinträchtigungen im 2. Halbjahr führen. Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet der Volkswagen Konzern für das 1. Halbjahr 2021: - Ein Operatives Ergebnis von rund 11 Mrd. € - Einen ausgewiesenen Netto-Cash-flow im Automobilgeschäft von rund 10 Mrd. € Die finanziellen Kennzahlen für das 1. Halbjahr 2021 werden am 29. Juli 2021 veröffentlicht. Helen Beckermann Leiterin Volkswagen Konzern Investor Relations 09.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

