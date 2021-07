Leipzig (ots) - Bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutieren am 12. Juli Fachleute aus Wissenschaft und Politik mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Corona-Schutzimpfung über Ängste, Hoffnungen, neue Ideen und ob mit dem Impfstatus Privilegien bzw. Auflagen verbunden sein sollten - bereits ab 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de und um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Welche Gründe haben Impfskeptiker? Was spricht für das Impfen von Kindern und Jugendlichen? Müssen Impfverweigerer mit Konsequenzen an ihrem Arbeitsplatz rechnen? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger mit dem Jenaer Infektiologen Mathias Pletz, der ehemaligen Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Thaiss und dem sächsischen Gesundheitspolitiker Alexander Krauß bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am 12. Juli, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen. Bereits ab 20.15 Uhr kann man die von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierte Sendung im Livestream auf mdr.de/fakt-ist verfolgen. Nach der Ausstrahlung steht sie für ein Jahr in der ARD-Mediathek bereit.Die Gäste im Überblick* Professor Mathias Pletz; Infektologe (Uniklinikum Jena)* Professorin Heidrun Thaiss; ehemalige Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)* Alexander Krauß (CDU), Mitglied im Gesundheitsausschuss des BundestagsFakt ist! Aus Erfurt"Recht auf Ansteckung oder Impfpflicht - Wie die Corona-Schutzimpfung polarisiert"Montag, 12.07.2021, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 12.07.2021, 22.15 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek.www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4964655