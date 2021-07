Der Payment-Spezialist Square hat das Potenzial des Bitcoin frühzeitig erkannt. In den USA können Nutzer der "Cash"-App bereits seit Jahren bequem Bitcoin kaufen und auch das Unternehmen selbst hat in die Digitalwährung investiert. Nun plant CEO Jack Dorsey den nächsten Streich: eine eigene Hardware-Wallet. Wer Kryptowährungen wie den Bitcoin kaufen will, muss sich früher oder später auch über die Aufbewahrung der Coins Gedanken machen. Die meisten Handelsplattformen bieten eine Aufbewahrungsfunktion ...

