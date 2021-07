DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Juli bis Montag 12. Juli (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 10. Juli 2021 *** 09:45 IT/G20, Abschluss Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure; 17:30 PK, Venedig S O N N T A G, 11. Juli 2021 09:15 IT/G20, Internationale Klimakonferenz, u.a. Teilnahme von Fed-Gouverneur Quarles (15:20), EZB-Präsidentin Lagarde (15:40) und Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer, Venedig 18:05 DE/ARD, Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden Laschet, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der Linken-Vorsitzenden Wissler, Berlin 21:00 GB/Fußball-EM, Finale: Italien - England, London - BG/Neuwahl des Parlaments in Bulgarien M O N T A G, 12. Juli 2021 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 11:30 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni *** 14:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel 15:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Online-Konferenz organisiert von der Bank of Israel und dem Centre for Economic and Policy Research *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, ukrainischer Präsident Selensky, Statements vor gemeinsamem Gespräch, Berlin ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

