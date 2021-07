Läuft bei Volkswagen! Per Ad Hoc-Mitteilung haben die Wolfsburger vorläufig wichtige Eckdaten zu ihren Halbjahreszahlen für Januar-Juni verkündet (ausführliche Daten gib es am 29. Juli). Demnach erreicht Volkswagen ein operatives Ergebnis von rund 11 Milliarden Euro. Der ausgewiesene Netto-Cash-flow im Automobilgeschäft liegt bei rund 10 Milliarden Euro. Auch sagt Volkswagen aktuell, dass die Auslieferungen an ...

