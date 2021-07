Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hat gesagt, dass die Produktivitätsgewinne, die aus der Digitalisierung der Wirtschaft resultieren, weiter anhalten werden. Bailey sprach auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Digitalisation, intangibles and potential growth in a post-COVID world" in Venedig, Italien. Dort haben sich die Finanzchefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...