Kein ruhiger Wochenausklang aber ein positiver seitens der Anleger konnte heute verzeichnet werden. Ausgehend von der Erholung am Donnerstagabend wurde gleich zum Handelsstart am Freitag die 15.500er-Marke überschritten und weiterer Boden gutgemacht. Die nächste Chartmarke lockte mit der 15.600, an der bereits ein großer Teil der gestrigen Verluste ausgeglichen ...

