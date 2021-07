Beratungsgremium soll an der Beschleunigung der Transformation in die Cloud arbeiten und für Unternehmen eine robuste Strategie für Agilität und Wettbewerbsfähigkeit aufbauen

Tech Mahindra, ein führender Anbieter für digitale Transformation, Beratung und Dienste und Lösungen zur geschäftlichen Neustrukturierung, gab eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, Akademikern und Branchenberatern bekannt, um ein sogenanntes "Beratungsgremium für die Cloud" (Cloud Advisory Board, CAB) einzurichten. Das Beratungsgremium für die Cloud soll die Transformation in die Cloud beschleunigen und für Unternehmen eine robuste Strategie für Agilität und Wettbewerbsfähigkeit aufbauen. Den am Beratungsgremium für die Cloud Beteiligten stehen Gesamterträge von etwa 2285 Mrd. US-Dollar zur Verfügung, wobei etwa 200 Mrd. US-Dollar jährlich in Technologien investiert werden.

Das CAB wird aus 30 Mitgliedern bestehen, die in drei Regionen vertreten sind: Nord- und Südamerika, EMEA und APAC, mit weltweiten Spitzenvertretern von Unternehmen, Experten, Akademikern, Beratern aus der herstellenden Branche, der Telekommunikation, des Einzelhandels, der Logistik, des Bankwesens, des Gesundheitssektors und anderen.Das Ziel des Gremiums besteht darin, eine offene Kommunikation zwischen verschiedenen Interessensvertretern zu ermöglichen, um eine geschlossene Strategie zur Annahme und Implementierung der Cloud aufzubauen.

Vivek Gupta, Global Head Cloud Services, Tech Mahindra, sagte:"Ein Ansatz, der die Cloud an vorderste Stelle setzt, bildet heute den Kernpunkt für die Unternehmens-IT und für den Weg der Kunden in die digitale Transformation. Gerne geben wir den Aufbau des Cloud Advisory Board bekannt, das eine bedeutsame, kollegiale Verbindung unter Führungskräften ermöglichen wird. Das Gremium wird uns eine aussichtsreiche Perspektive bieten, da wir mit unseren Kunden darauf hinarbeiten, ihnen zu einer beschleunigten Transformation für Unternehmen in die Cloud zu verhelfen. Gleichzeitig unterstützen wir sie dabei, eine eigene, hybride Cloud-Strategie zu entwerfen, zu entwickeln und einzusetzen."

Dies bestätigt einmal mehr die Position von Tech Mahindra als herausragendes Führungsunternehmen der Cloud-Technologie, das sich darauf konzentriert, wesentliche Erkenntnisse und Tipps zur aufkommenden Hyperscale-Technologie zu liefern und Kunden so zu ermöglichen, von ihren Investitionen in die Cloud zu profitieren. Tech Mahindra verfügt über ein starkes Netzwerk von verbundenen Unternehmen, um die strategische Richtung sowie den taktischen Ansatz über öffentliche, private und hybride Cloud-Umgebungen hinweg vorgeben zu können.

Manuj Desai, Global Chief Information Officer von Sterlite Technologies, sagte: "Ich freue mich sehr über meine Zugehörigkeit zum Cloud Advisory Board von Tech Mahindra. Das ist eine einzigartige, großartige Initiative, und ich bin äußerst zuversichtlich, dass die Erfahrungen und das wertvolle Feedback aller Mitglieder eine Stärkung des Weges der Branche in die Cloud unterstützen können."

Satoshi Kitsuki, Executive Vice President von Wismettac Foods, merkte an: "Ich bin begeistert, Mitglied des Tech Mahindra Cloud Advisory Boards zu sein. Es wird mir Gelegenheit bieten, eng verbunden mit Meinungsführern für die Cloud-Technologie aus unterschiedlichen Domänen und Branchen zusammenzuarbeiten."

Als Teil der NXT.NOW-Organisation, die eine "menschenzentrierte Erfahrung" ermöglichen möchte, konzentriert sich Tech Mahindra sehr darauf, modernste Technologien und die Erfahrung von mehr als 350 aktiven Cloud-Aufträgen sowie die aktuellen Organisationen und Beschleuniger zu nutzen.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra bietet innovative und kundenorientierte digitale Erfahrungen, die es sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitern und der Gesellschaft ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Wir sind ein Unternehmen mit einem Umsatz von 5,1 Mrd. USD und über 121.000 Fachleuten in 90 Ländern, die 1.007 globale Kunden unterstützen, darunter Fortune-500-Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf die Nutzung von modernsten Technologien, darunter 5G, Blockchain, Cybersecurity, künstliche Intelligenz und mehr, um eine durchgängige digitale Transformation für Kunden weltweit zu ermöglichen. Tech Mahindra ist eine der am schnellsten wachsenden Marken und gehört zu den Top-15-IT-Dienstleistern weltweit. Tech Mahindra hat sich kontinuierlich als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit hervorgetan und wird von Corporate Knights als eines der "2021 Global 100 Most sustainable corporations in the World" (100 nachhaltigste Unternehmen der Welt im Jahr 2021) ausgezeichnet. Mit dem NXT.NOW-Framework möchte Tech Mahindra das "Human Centric Experience"-Erlebnis für unser Ökosystem verbessern und die kollaborative Disruption mit Synergien aus einem soliden Portfolio von Unternehmen vorantreiben. Unser Ziel ist es, schon heute die Erlebnisse von morgen zu liefern, und wir glauben, dass die "Zukunft jetzt ist".

Wir sind Teil der Mahindra Group, einem 19,4 Mrd. USD schweren Unternehmensverbund, der es Menschen ermöglicht, sich durch innovative Mobilitätslösungen weiterzuentwickeln, den Wohlstand auf dem Land zu fördern, das Leben in der Stadt zu verbessern, neue Unternehmen zu unterstützen und Gemeinden zu fördern. Das Unternehmen ist in Indien führend in den Bereichen Nutzfahrzeuge, Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen und Ferienimmobilien und gemessen am Volumen das größte Traktorunternehmen der Welt. Auch in den Bereichen erneuerbare Energien, Agrarwirtschaft, Logistik und Immobilienentwicklung ist das Unternehmen stark vertreten. Mahindra hat seinen Hauptsitz in Indien und beschäftigt über 256.000 Mitarbeiter in 100 Ländern.

Treten Sie mit uns in Verbindung unter www.techmahindra.com

Unsere Social-Media-Kanäle

Facebook: https://www.facebook.com/TechMahindra

Twitter: https://twitter.com/Tech_Mahindra

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/

YouTube: https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210709005476/de/

Contacts:

Abhilasha Gupta, Global Corporate Communications und Public Affairs

E-Mail: Abhilasha.Gupta@TechMahindra.com; media.relations@techmahindra.com