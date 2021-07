Sprachbarrieren waren schon immer ein großes Problem für Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen. Die iTourTranslator App hat viele Funktionen entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Es kann Videos in Echtzeit übersetzen. Wenn Sie sich ein Video ansehen, z. B. ein Youtube-Video, können Sie es mit iTourTranslator übersetzen, und Sie erhalten eine Simultanübersetzung als zweisprachige Untertitel auf Ihrem Computer. Viele Benutzer verwenden es, um Zoom oder Microsoft Teams zu übersetzen. Es ist sehr hilfreich.

Sie können auch iTourTranslator verwenden, um einen Anruf zu tätigen. Der Anrufer muss nur die Telefonnummer des Hörers kennen, dessen Telefon ein Mobiltelefon oder ein Festnetztelefon sein kann, und der Hörer, der die App nicht herunterladen muss, hebt einfach den Hörer ab und nimmt ab. Wenn der Anrufer Deutsch spricht, hört der Hörer Englisch und wenn der Hörer auf Englisch antwortet, wird es ins Deutsche übersetzt. iTourTranslator unterstützt Dutzende von Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Portugiesisch, Katalanisch und Thai. Bitte sehen Sie sich das Video im Link unten an, um die Demo zu sehen. https://youtu.be/dyj9cQA3nQ0

Benutzer können iTourTranslator auch verwenden, um WhatsApp-Sprachanrufe oder Videoanrufe zu übersetzen. Auf sozialen Plattformen wie WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Telegram oder Wechat sendet der Anrufer einen Link an ihren oder seinen Freund. Wenn der Empfänger auf den Link in WhatsApp klickt, kann der Sprachanruf oder Videoanruf getätigt werden, und der Anruf wird in Echtzeit übersetzt. Der Empfänger muss iTourTranslator weder herunterladen noch registrieren, was sehr praktisch ist.

Benutzer können iTourTranslator auch verwenden, um eine Konferenz abzuhalten, und die Stimme in der Besprechung wird in Echtzeit übersetzt. Die Funktion der Konferenz im iTourTranslator ähnelt der von Zoom. Sie können damit eine Videokonferenz mit mehreren Personen abhalten, Bildschirmfreigabe, Chat und andere Funktionen unterstützen.

Jetzt verwenden Menschen in vielen Ländern auf der ganzen Welt diese App. Sie können darin Leute aus verschiedenen Ländern treffen, mit ihnen chatten und Freunde finden. Beim Chatten können Sie verschiedene Sprachen verwenden, da es automatisch übersetzt wird. Wenn Sie Ihr Englisch verbessern möchten, ist es eine gute Möglichkeit, mit Menschen aus verschiedenen Ländern zu chatten.

