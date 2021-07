London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group freut sich, die neueste Ausgabe ihrer inspirierenden Global Thought Leaders-Kampagne zu präsentieren. Diese Reihe von ehrlichen Filmen im Dokumentarstil bietet einen starken Einblick in die Unternehmen, die die Zukunft ihrer Branchen innovativ gestalten.Der Klimawandel erweist sich branchenübergreifend als destabilisierende Kraft. Unternehmen sehen sich mit Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit von Regierungen, Aufsichtsbehörden und Verbrauchern gleichermaßen konfrontiert. Die Vordenker von heute sind weit davon entfernt, sich zu rechtfertigen oder den Veränderungen auszuweichen, die erforderlich sind, um in der heutigen Unternehmenssphäre zu überleben, sondern sie ergreifen die Chance auf Innovation und eine Vorreiterrolle innerhalb ihrer jeweiligen Branche.Diese neueste Ausgabe der Global Thought Leaders-Reihe stellt die Unternehmen vor, die sich in so unterschiedlichen Bereichen wie Energie- und Ressourceneffizienz, Kohlenstoffneutralität durch nachhaltige Daten, sozialer Einfluss innerhalb der Gemeinschaft und wie technologische Innovation die Welt ernähren kann, engagieren. Darüber hinaus erforscht die Serie bahnbrechende Beiträge zum internationalen Finanzwesen und Handel sowie zur Erfüllung der nachhaltigen Ziele von morgen - schon heute.Die kreativen und erfahrenen Filmtechniken von TBD Media sorgen dafür, dass die Filme in dieser Veröffentlichung aus offenen und aufschlussreichen Interviews mit den Persönlichkeiten bestehen, die den Wandel in ihren Unternehmen inspirieren. Der Einfluss führender Unternehmen auf die breitere Industrie und die Gesellschaft wird berücksichtigt, mit klaren Darstellungen, wie die Handlungen der heutigen Vordenker die Zukunft bestimmen.Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, bietet seine eigene Sichtweise zu diesem wichtigen Thema: "Wenn Sie mit Vordenkern zu tun haben, müssen Sie das große Ganze sehen. Es ist schön und gut, sich die Probleme von heute anzuschauen und eine Lösung zu finden, aber echte Innovatoren und Branchenführer werden sich die Probleme von morgen anschauen und Lösungen erarbeiten, die sich auch heute auswirken."Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:Alef Education (https://www.globalthoughtleaders.org/alef-education/) , Euro Exim Bank (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8705&et_fb=1&PageSpeed=off), Genus plc (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8681&et_fb=1&PageSpeed=off), Foodarom (https://www.globalthoughtleaders.org/creating-flavors-that-make-products-taste-like-heaven/), Green Mountain (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8665&et_fb=1&PageSpeed=off), Klaus Faber AG (https://www.globalthoughtleaders.org/article-page-template-1-de-identified-2/), Oerlikon Group (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8685&et_fb=1&PageSpeed=off), QI Group (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8670&et_fb=1&PageSpeed=off),Rocky Mountain Institute (https://www.globalthoughtleaders.org/?p=8656&et_fb=1&PageSpeed=off), Swiss Post Solutions AG (https://www.globalthoughtleaders.org/sps-help-its-clients-to-thrive-in-a-digital-world/).Informationen zu Global Thought LeadersDas Global Thought Leaders-Projekt zeigt, wie Unternehmen heute die Welt von morgen gestalten. Diese durchdachte und aufschlussreiche Dokumentationsreihe informiert die Geschäftswelt darüber, wie Innovation für Transformation und Wachstum genutzt werden kann, von der digitalen Transformation bis zur industriellen Innovation. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560391/Global_Thought_Leader.jpgPressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comOriginal-Content von: The Business Debate Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086155/100874024