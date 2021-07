Investieren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, deinen Wohlstand zu vermehren, und es ist so ziemlich das A und O für Ruhestands-Sparer. Aber für die meisten Menschen ist es nicht wie die Lotterie, wo du ein paar US-Dollar einzahlst und am nächsten Tag als Multimillionär aufwachst. Es braucht Zeit, um deine Beiträge in ein Vermögen zu verwandeln. Im Folgenden schauen wir uns an, wie das funktioniert und wie lange es dauern kann, bis aus 100 US-Dollar pro Monat 1 Million US-Dollar oder mehr werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...