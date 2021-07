Per Wochenschluss war der Aktienmarkt bei uns zumindest unverändert. Die Vola begeistert Trader im DAX, aber birgt auch Risiken. Was lässt sich für die neue Woche ableiten? Am Aktienmarkt schafften wir am Freitag noch ein kleines Wochenplus nach starker Vola zuvor. Der DAX ist übergeordnet weiter richtungslos, dennoch für Trader sehr spannend. Nach dieser Handelswoche kann man als Trader entweder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...