In den letzten 15 Monaten haben die Wall Street und die Anleger eine historische Erholungsrallye erlebt. Der S&P 500 hat seit dem Tiefpunkt der Baisse am 23. März 2020 mehr als 90 % zugelegt. Während eine Reihe von qualitativ hochwertigen und innovativen Unternehmen diese Rallye angeführt haben, hat sie auch einigen schrecklichen Unternehmen ermöglicht, zu gedeihen. Es gilt also, den Spreu vom Weizen zu trennen, sodass ich vorschlagen möchte, die folgenden fünf stark nachgefragten Aktien im Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...