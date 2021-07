Am Donnerstag sah es so aus, als würde die vergangene Handelswoche für die Bullen zur Pleite. Doch am Freitag stieg der Dow Jones massiv an. Statt einer Verlustwoche steht jetzt ein Schluss auf wochenhoch zu Buche. Das wirkt äußerst bullisch. Aber ist es das wirklich?

