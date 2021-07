Am Freitag sorgte BASF kurz vor Handelsschluss für einen Paukenschlag: Der Chemieriese hatte starke Vorab-Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Gesamtjahresprognose kräftig angehoben. An der Börse wurde diese Meldung mit einem Kursaufschlag quittiert - und auch die Analysten loben die aktuelle Geschäftsentwicklung. So hat etwa die Baader Bank die DAX-Titel erneut mit "Add" eingestuft (Kursziel: 81 Euro). Analyst Markus Mayer erklärte, die Eckdaten fielen besser aus als die Marktteilnehmer ...

