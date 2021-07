Die Commerzbank performte den Euro-Stoxx-Banks über mehrere Monate im laufenden Jahr aus. Doch mittlerweile ist es damit vorbei. Die Aktie entwickelte sich zuletzt sogar schlechter als der MDAX, in dem das Papier in Deutschland notiert ist. Diese Woche wird sich zeigen, in welche Richtung es kursmäßig in nächster Zeit geht. Heute könnte bereits der Startschuss fallen, denn viel fehlt dazu nicht.In rund vier Wochen büßte der Kurs der Commerzbank-Aktie rund 20 Prozent ein und schneidet jetzt auf Jahressicht ...

