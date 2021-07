Am Freitag haben die US-Börsen auf neuen Rekordhöhen geschlossen und damit für steigende Kurse in Asien an diesem Montagmorgen gesorgt. Am deutschen Aktienmarkt ist die Euphorie nicht ganz so groß - die Indikationen sehen den DAX unverändert. Mehr Bewegung ist da auf Einzelaktienebene zu erwarten. Mehr dazu im Video.

