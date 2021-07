Die Indizes der Wall Street korrigieren am Montag im vorbörslichen Handel leicht. Der Future auf den S&P 500 zieht sich zum Wochenbeginn von seinem am Freitag erreichten Allzeithoch zurück und deutet auf eine 0,16% schwächere US-Eröffnung hin. In der Vorwoche konnte der marktbreite Index seine Rally für eine dritte Woche in Folge fortsetzen und die Gewinne im Tages-Chart oberhalb der steigenden Keil-Formation sowie dem 20er-EMA ausbauen. Anleger werden sich in dieser Woche auf die beginnende US-Berichtssaison ...

