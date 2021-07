"Black Widow" erobert die Kinosäle im Sturm. Der Actionstreifen mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle hat am Startwochenende in den USA 80 Millionen Dollar eingespielt und damit die 70 Millionen Einnahmen von "F9" übertrumpft. Es war der stärkste Start seit anderthalb Jahren. Kann die Disney-Aktie davon profitieren?Weltweit spielte "Black Widow" 158 Millionen Dollar ein. Hinzu kamen noch 60 Millionen Dollar, die der Film via Disney+ einbrachte. Der Kinostart in China steht noch aus."Black Widow" ...

