Das Statistische Bundesamt hat gleich mehrere Zahlen zum deutschen Wohnungsmarkt veröffentlicht. Trotz gesteigerten Wohnungsbestands und erhöhter Baufertigstellungen sind die Preise für Wohnimmobilien demnach stark gestiegen. Das dürfte auch an den Baustoffpreisen liegen. Ende 2020 gab es laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) in Deutschland 42,8 Millionen Wohnungen in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Bestand um 0,7 % oder 290.966 Wohnungen. Im Vergleich zum Jahr 2010 ...

