Die Analageempfehlung lautet laut dem Experten Bastian Synagowitz weiter auf "Hold". Zum Vergleich: Am Montag im Frühhandel notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise bei 34,92 Euro um 1,85 Prozent tiefer. In die neue Bewertung ließ der Analyst vor den anstehenden Erstquartalszahlen des Unternehmen aktualisierte Stahlpreisprognosen und die etwas angehobenen Schätzungen für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...