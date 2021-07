Maxhütte-Haidhof (ots) -- Sportlich: Netto engagiert sich für Olympia Team Deutschland- Heldenhaft: "Alles für Tokio - Alles bei Netto"-Kampagne illustriert Sportlerinnen und Sportler im Manga Stil und bringt einen Hauch Japan in die Netto-Filialen- Sortiment: Netto-Eigenmarkenprodukte mit Team Deutschland Logo für eine ausgewogene ErnährungMaxhütte-Haidhof (ots) - Netto Marken-Discount begleitet als Partner Sportlerinnen und Sportler des Olympia Team Deutschland und Verbände auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Mit dem Kauf von Netto-Eigenmarkenprodukten mit Team Deutschland Logo können Netto-Kundinnen und Kunden ausgewählte Athletinnen und Athleten sowie Verbände unterstützen. Mit der Kampagne "Alles für Tokio - Alles bei Netto" im Manga Stil bringt Netto vom 19. Juli bis 8. August 2021 einen Hauch Japan in seine bundesweit 4.260 Filialen.Netto unterstützt das Olympia Team Deutschland bei der Vorbereitung auf die olympischen Spiele: Netto-Kundinnen und -Kunden finden in allen Filialen Netto-Eigenmarkenprodukte mit dem Team Deutschland Logo: Diese Produkte sind Teil der Premium Partnerschaft von Netto mit dem Olympia Team Deutschland. Ein Teil der Verkaufserlöse dieser Artikel geht direkt an ausgewählte deutsche Athletinnen und Athleten sowie Verbände. Zu diesem Sortiment gehören zum Beispiel Superfoods wie Nüsse oder getrocknete Früchte, die zu einer bewussteren Ernährung beitragen.Netto unterstützt mit Hilfe seiner Kundinnen und Kunden zum Beispiel Ruderer Oliver Zeidler, Kugelstoßerin Christina Schwanitz, Deutschlands diesjährige jüngste Olympiateilnehmerin, die Skaterin Lilly Stoephasius, sowie den Bund deutscher Radfahrer und den Bundesverband Deutscher Gewichtheber.Doch damit nicht genug. Um die Athletinnen und Athleten darüber hinaus zu unterstützen, hat Netto die "Alles für Tokio - Alles bei Netto"-Kampagne im Manga Stil initiiert. Mangas sind die Heldenfiguren in Japan und die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben ein weiteres Jahr lang heldenhaft für Olympia trainiert. Deswegen zeigt Netto sie einmal real sowie als Helden und Heldinnen illustriert im Manga Stil. Die Kampagne wird von verschiedenen Netto-Marketingmaßnahmen online und offline mit Fotos, Handzetteln, Plakaten, Aufstellern und Gewinnspielen begleitet.Netto Marken-Discount ist bereits seit 2016 Partner des Olympia Team Deutschland, seit 2021 Premium Partner.Weitere Informationen zu den Aktionen unter: www.netto-online.de/promo/OlympiaNetto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kundinnen und -Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lieferantinnen und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.300 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/4965665