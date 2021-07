Floriana Scarlato habe sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb der Bank anzunehmen, teilte die Grossbank am Montag mit.Zürich - Floriana Scarlato tritt mit sofortiger Wirkung von ihrer Funktion als Leiterin Compliance der Swiss Universal Bank (SUB) sowie als Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) zurück. Scarlato habe sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb der Bank anzunehmen, teilte die Grossbank am Montag mit. Über die Nachfolge werde man zu gegebener Zeit informieren.

