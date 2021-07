Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoneigung und aufgrund des EZB-Strategiewechsels bestehende Spekulationen auf eine dauerhaft lockere Geldpolitik haben die zweite Hälfte der Vorwoche dominiert, so die Analysten der Helaba.Aktienkurse und Renditen der Staatsanleihen hätten zunächst unter Druck gestanden, auch wenn am Freitag eine Beruhigung eingetreten sei. Währenddessen hätten sich die Spreads bei SSAs und in der EWU-Peripherie geweitet. Bei Covered Bonds und Bankanleihen hätten sich die ASW-Level dagegen stabil gezeigt und ebenso der Euro, der aber schon seit längerem in der Defensive sei. Der Wochenstart verlaufe datenseitig ruhig und auch vonseiten der Notenbanken stehe außer einem FED-Vertreter am späten Nachmittag kein Eintrag im Kalender. ...

