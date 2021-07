Die Aktie der Deutschen Bank tritt zum Wochenbeginn auf der Stelle, obwohl am Freitag bereits ein erster Erholungsversuch gestartet wurde. Denn der Kurs befindet sich seit mehreren Wochen in einem Abwärtstrend. Auch die Kosten geraten nun wieder in den Fokus, die Stelleschraube, die das Management um CEO Christian Sewing im Fokus hat. Positiv ist zudem ein Analystenkommentar, der tief blicken lässt, wie die Expertengemeinde die weitere Entwicklung des Konzerns einschätzt.Die kanadische Bank RBC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...