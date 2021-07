Berlin (ots) -- Das erste Café mit Fitness- und Abnehm-Garantie lockt zur Eröffnung mit einer 0% Zucker Soft-Eiscreme bei 100 % Geschmack.- Für Leser bis zum 31.07.2021 zum sensationellen Eröffnungspreis von 50 ct statt 2,90 EUR mit dem Code: low sugar.Berlin (ots) - Heute eröffnen die Fitnessnahrung-Experten von XBODY im Herzen von Berlin-Charlottenburg ihr erstes Fitness Superfood Café. Besonders spannend ist dieses neue Konzept für Gäste, die etwas für Ihre Figur tun möchten und abnehmen oder Muskeln aufbauen wollen. Es warten fantastische Leckereien wie Bubble Waffeln, Shakes oder Softeiscreme ohne Zucker, die direkt aus den XBODY-Produkten hergestellt werden. Ergänzt wird das Angebot durch proteinreiche Veggie Bowls, Power-Stullen, hausgemachte Sodas/Limonaden und Kaffeespezialitäten. Weitere Standorte für XBODY Fitness Superfood Cafés sind innerhalb von Berlin/Deutschland bereits geplant.XBODY Fitness Superfood FRANCHISE - It's not a diet, it's a lifestyle!Das XBODY Fitness Superfood Café vereint die Trends Fitness und Gesundheit, basierend auf dem Konzept der Systemgastronomie. Die im Café angebotenen Produkte bestehen größtenteils aus den XBODY- Produkten und bieten Gästen ein einfaches Konzept zum Abnehmen, Muskelaufbau und Immun-Power mit fantastischen Leckereien. Diese sind weitestgehend zuckerreduziert oder sogar zuckerfrei und oft reich an wertvollem Eiweiß. Das Angebot umfasst unter anderem Bubble-Waffeln, Soft-Eiscreme, hausgemachte Sodas/Limonaden, Protein-Shakes bis hin zu frischen Smoothies. Eiweißreiche Veggie Bowls, Power-Stullen und Kaffeespezialitäten runden das einladende Angebot ab. XBODY Fitness Superfood Café ist ein innovatives Franchise-Konzept, was zusätzlich zu dem einzigartigen Produkt-Konzept die Offline-Welt mit der Online-Welt verbindet.WoSpandauer Damm 6914059 Berlin-Charlottenburg (Nähe S-Bhf. Westend)ÖffnungszeitenMo-Fr.: 9:00 bis 19:00Sa. + So.: 10:00 bis 18:00Besondere Aktionen zur Eröffnung0% Zucker Soft-Eiscreme bei 100 % Geschmack zum Eröffnungspreis von 50 ct statt 2,90 EUR (mit dem Code: low sugar)Das ist XBODY - Low sugar ...high protein...great taste!XBODY entwickelt seit mehr als 17 Jahren Fitnessnahrung und Nahrungsergänzungen für ein erfolgreiches Ernährungskonzept. Über 50.000 Kunden haben mit Hilfe der Produkte von XBODY erfolgreich abgenommen und Ihre Figur verbessert, Muskeln aufgebaut oder Ihr Immunsystem gestärkt. Die innovative wie nachhaltige Marke setzt dabei auf einzigartige Rezepturen mit einem Geschmack wie bei einer Eisdiele, jedoch mit wesentlich weniger Zucker oder sogar ohne Zucker. Bei Ernährungsexperten, Sportlern wie auch Lifestyle-Influencern ist XBODY bekannt und wird dank der hohen Qualität sogar in Apotheken angeboten. Neu ist das Franchise-Konzept mit den angeschlossenen Fitness Superfood Cafés, welche für ein breites Publikum ausgelegt sind. Hierfür sucht XBODY noch Partner, die eine hohe Affinität zur Fitnessbranche mitbringen und gesundes Essen lieben.Das zeichnet die Produkte von XBODY ausImmer mehr Menschen entdecken auch außerhalb des Sports die Vorteile einer eiweißreichen Ernährung mit Vitalstoffen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Qualitätsprodukte von XBODY leisten dabei einen positiven Beitrag und können Ernährungslücken schließen. Die wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung der Produkte sind: hohe Qualität, leckerer Geschmack und hervorragende Verträglichkeit. Die Herstellung erfolgt in Deutschland mit der Qualitätszertifizierung nach DIN ISO 9001:2000 und dem XBODY Reinheitsgebot in Apothekenqualität. Getestet werden alle Produkte nicht nur im Labor, sondern im gesamten Team wie auch den über 400 Apotheken bundesweit, in denen die Produkte erhältlich sind.Über XBODYSeit über 17 Jahren steht XBODY Fitnessnahrung für ein erfolgreiches Ernährungskonzept, dass sich speziell an Sportler und figurbewusste Menschen richtet, die weniger Zucker zu sich nehmen möchten. Im Fokus der angebotenen Produkte stehen Eiweißpulver, Aminosäuren und spezielle Nahrungsergänzungen. Diese werden in Zusammenarbeit mit Apothekern und Sportmedizinern unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in Deutschland entwickelt und hergestellt.Das Berliner Unternehmen wurde von dem Judo-Leistungssportler Sascha Reicherl aus Überzeugung gegründet. Besonders wichtig ist dabei: XBODY bietet nur sinnvolle Produkte an, hinter denen das gesamte Team steht.Die wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung sind: Qualität, Geschmack und Verträglichkeit- hergestellt in Deutschland nach dem XBODY Reinheitsgebot in Apothekenqualität! Alle Produkte von XBODY werden in Deutschland mit den Qualitätszertifizierungen nach DIN ISO 9001:2000 und nach dem HACCP-Qualitätssicherungs-Konzept hergestellt und sind in 400 Apotheken bundesweit erhältlich.Auch im herausfordernden Jahr 2020 konnte XBODY Fitnessnahrung dank der Fokussierung auf Gesundheitsthemen und Produkten für ein starkes Immunsystem ein starkes Wachstum verzeichnen.Weitere Informationen unter: https://www.xbody.de/Pressekontakt:Sascha ReicherlXBODY Fitnessnahrung GmbHSpandauer Damm 6914059 BerlinDeutschlandTel.: 03040539393E-Mail: team@xbody.deOriginal-Content von: xBody, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157139/4965730