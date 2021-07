DJ IW-Umfrage: Mehrheit der Unternehmen zuversichtlich für 2021

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bei den deutschen Unternehmen macht sich trotz Lieferengpässe und verbliebener Pandemierisiken Optimismus breit. Eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergab, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland in den letzten Monaten erheblich verbessert haben. Es bestehe "die Hoffnung auf eine schwungvolle Erholung im zweiten Halbjahr 2021", heißt es in der IW-Konjunkturumfrage vom Sommer 2021. Die meisten Unternehmen gingen mit "hoher Zuversicht" in die kommenden Monate.

Von den 2.000 befragten Unternehmen erwarten 51 Prozent für 2021 eine höhere Produktionstätigkeit als im Krisenjahr 2020. Nur noch 15 Prozent sehen einer schwächeren Geschäftstätigkeit entgegen. "Die Erholung wird von allen Wirtschaftsbereichen getragen", erklärte IW. "Die dritte Infektionswelle vom Frühjahr 2021 konnte erfolgreich zurückgedrängt werden und die Impfung der Bevölkerung macht große Fortschritte."

Optimismus in der Industrie

Besonders die Industrie zeigte sich optimistisch. Hier erwarten 59 Prozent der befragten Unternehmen Produktionszuwächse gegenüber dem Vorjahr. Nur 13 Prozent der Unternehmen gehen in diesem Jahr von einer niedrigeren Produktion gegenüber 2020 aus. "Damit bestehen gute Aussichten, dass die industrielle Produktionslücke zumindest gegenüber dem Jahr 2019 in diesem Jahr geschlossen werden dürfte - trotz der bestehenden Zulieferproblematik", erklärte das IW.

Aufgrund der weltweit fortschreitenden Impftätigkeit haben sich auch die Exportperspektiven der deutschen Unternehmen seit dem Frühjahr 2021 verbessert. So erwarte ein Drittel aller befragten Firmen in diesem Jahr ein steigendes Exportgeschäft gegenüber 2020 und nur 15 Prozent einen Ausfuhrrückgang.

Im Dienstleistungssektor hat sich im Gefolge der Lockerungen und Normalisierungen im Geschäftsleben das Erwartungsbild für 2021 ebenfalls seit dem Frühjahr merklich verbessert. In der Bauwirtschaft hat sich im Vergleich mit dem Frühjahr der Blick auf das Jahr 2021 ebenfalls aufgehellt, aber deutlich zurückhaltender als in den anderen beiden Wirtschaftsgruppen.

Höhere Investitionen und Beschäftigung

Bei den Investitionen und bei der Beschäftigung erwarten über zwei Fünftel der Betriebe für das gesamte Jahr 2021 einen Zuwachs gegenüber 2020. Seit dem Frühjahr sei auch in den Wirtschaftszweigen eine spürbare Aufhellung zu beobachten. Im Frühjahr ging noch ein Drittel der Firmen davon aus, dass ihre Investitionen im Jahr 2021 über dem Vorjahresniveau liegen werden. Ein Viertel der Befragten erwartete jedoch einen Rückgang. Im Rahmen der aktuellen Befragung vom Juni 2021 sehen nun 42 Prozent höhere Investitionsausgaben in ihrem Betrieb und nur noch 16 Prozent einen Rückgang.

Ihre Beschäftigungsperspektiven bewerteten 43 Prozent der befragten Unternehmen positiv, während 13 Prozent wenig zuversichtlich sind. Hier zeigen sich innerhalb der Wirtschaftszweige aber Unterschiede. So fällt die Einschätzung der Dienstleister für das Jahr 2021 merklich besser aus als in den anderen beiden Branchen. Die Hälfte der Unternehmen erwarten Zuwächse, während im Baugewerbe sich nur 29 Prozent der befragten Firmen positiv über ihre Beschäftigungsperspektiven zeigten.

Dennoch seien insgesamt die Aussichten der Unternehmen ein Beleg für die hohe Zuversicht für das zweite Halbjahr. "Mit diesen zuversichtlichen Investitions- und Beschäftigungsperspektiven gewinnt die Erholung an Substanz", so das Fazit des Instituts.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 04:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.