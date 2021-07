Die Absicherung im Alter bereitet vielen Frauen Sorgen. Trotzdem setzen sie sich laut einer Umfrage der UBS nur in geringem Ausmass mit langfristigen Finanzthemen auseinander.Zürich - Die Absicherung im Alter bereitet vielen Frauen Sorgen. Trotzdem setzen sie sich laut einer Umfrage der UBS nur in geringem Ausmass mit langfristigen Finanzthemen auseinander. Zu diesem Schluss kommt die am Montag veröffentlichte «UBS Women's Wealth»-Studie 2021. Die Hälfte der befragten Frauen gab an, sich mehr mit Finanzprodukten und Geldanlagen beschäftigen zu wollen...

