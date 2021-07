Die seit Anfang Juni von Unsicherheit wegen der Halbleiterknappheit belasteten Aktien von Volkswagen haben am Montag an ihre kräftige Erholung vom vergangenen Freitag angeknüpft. Die Wolfsburger konnten am Freitagnachmittag die Bedenken der Anleger, dass knappe Halbleiter die Produktion hemmen, mit starken Eckdaten mildern. Der Volkswagen-Konzern hatte mitgeteilt, dass im ersten Halbjahr ein operativer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...